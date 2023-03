Innan lönesamtalet

• Gör din research och välj en rimlig drömlön, en 'nöjdlön' och en lägsta lön

• Förberedd fem till sex argument med fokus på effekten & resultatet av ditt arbete

• Tänk teamwork: Vi ska komma överens tillsammans



Under lönesamtalet

• Börja med dina tre starkaste argument

• Ge det första budet eller be om det första budet

• Våga äga den efterföljande tystnaden

• "Vad kan vi göra för att närma oss en lön på…"

• Undvik att bli aggressiv och gå i försvar

• Inte överens? Be om ett uppföljande lönesamtal