Riskerna för svensk säkerhet har ökat, konstaterar den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) i sin årsrapport. Säkerhetsläget i Europa och Sverige är det allvarligaste på flera årtionden, och situationen påminner om kalla kriget – men med färre spelregler och lägre förutsägbarhet.



Även om det inte finns något omedelbart militärt hot från Ryssland, kan det ändras snabbt, det säger Must-chefen Lena Hallin i samband med årsrapporten om det säkerhetspolitiska läget.



– Det är lika illa läge som vi såg under kalla kriget under 1980-talet. Regeringen har sagt att det är att jämföra med tiden före Andra världskriget. Vi har ett läge där Ryssland inte respekterar det som var den europiska säkerhetsordningen, säger Lena Hallin.



Samtidigt visar Ukrainakriget att Ryssland sänkt sin redan låga tröskel för att använda våld och är berett att ta mycket stora risker.



– Skulle Ryssland vinna kriget har vi ett ännu mycket farligare läge, säger Must-chefen Lena Hallin till TT.

Hon framhåller att västländernas militära stöd till Ukraina fortsatt är mycket viktigt.

I spelaren – hör Must-chefens analys av säkerhetsläget