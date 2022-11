Ukraina har kontrollen över tre av sina fyra kärnkraftverk. Samtliga tre snabbstoppades under bombardemanget i onsdags. Med det rysskontrollerade Zaporizjzja avstängt sedan tidigare är detta första gången i Ukrainas historia som alla reaktorer stått still samtidigt, säger Halusjtjenko i tv.



Efter intensivt arbete kunde de åter kopplas in på nätet på torsdagsmorgonen. Däremot levererar de ännu inte el, men det kommer.



Ukraina har redan stor vana av snabba reparationer i Rysslands invasionskrig. Natten till torsdagen beräknade borgmästare Vitalij Klytjko att ungefär 70 procent av huvudstaden stod utan el. Bara några timmar senare meddelade myndigheter att "25 procent av byggnaderna förblir utan energi, och är i nödläge", skriver CNN.

