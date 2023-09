Varför gör den ungerska regeringen det här utspelet nu?



Det handlar om ett gammalt tv-program från 2019. Det är sannolikt inte en tillfällighet att man grävt fram det ur arkivet just nu när både Ungerns och Turkiets parlament snart ska samlas och behandla Sveriges Natoansökan.



Hittills har Ungern sagt att parlamentets godkännande bara är en formalitet. Men nu lyfter man återigen upp Sveriges inställning till Ungern som ett stort problem och använder starka ord i sin kritik av den svenska regeringen.



Man pekar alltså särskilt ut Sverige, trots att Ungerns nedmontering av det fria rättsväsendet har varit en huvudvärk för hela EU i flera år. Den kritik mot Ungern som framförs i det svenska tv-programmet delas av flertalet EU-länder och EU-domstolen har gett grönt ljus till att respekt för rättsstatens principer i fortsättningen ska vara ett villkor för att få EU-bidrag.



Ungern riskerar alltså att gå miste om miljardbelopp. Kanske har Orbán lärt sig av Erdogans förhandlingstaktik och tar Nato-processen som gisslan för att sätta press på EU att betala ut pengarna.



Hur kan det påverka Sveriges Nato-ansökan?



Det är en oroväckande signal om att Nato-processen inte kommer att gå så smidigt som den svenska regeringen hade hoppats efter att Erdogan lovat godkänna Sverige i somras. Det handlar nu inte bara om Turkiet, det ungerska parlamentet kan också komma att sätta käppar i hjulen.



Med det här brevet bereder den ungerska utrikesministern marken, och skapar argument för att parlamentet ska kunna krångla i höst.



Varför vill utrikesminister Tobias Billström inte kommentera saken?



Den ungerska utrikesministerns formuleringar säger en hel del om hur Orbáns regering ser på mediers fria roll i en demokrati. Han utgår från att regeringen kontrollerar varje ord som sägs i ett inslag i public service och beskriver det som att det är den svenska staten som bedriver propaganda i skolorna och utmålar Ungern som ett odemokratiskt land.



Skulle Billström gå ut och försvara innehållet i programmet skulle han bekräfta den bilden. En av de rättsstatsprinciper som EU och Sverige försöker få Ungern att respektera är ju just att regeringen inte ska lägga sig i vad fria medier kan publicera.



Kanske har regeringen också lärt sig en läxan under Nato-förhandlingarna med Turkiet att det inte lönar sig att falla för utpressning. Att börja rucka på sina grundläggande principer i en förhandling leder bara till ytterligare krav.