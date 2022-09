I områden i östra Ukraina, som ockuperas av Ryssland, tvingas tiotusentals civila ukrainare till så kallad filtreringsläger för förhör av ockupationsmaktens styrkor. En ny rapport från Human Rights Watch visar hur omfattande övervakningen och registreringen av civila är. Förhör, fotografering och insamling av fingeravtryck uppges ske under hot och tvång.



– Omfattningen och genomförandet av filtreringsprocessen är illegalt. Ryssland borde sluta samla in all den här personliga informationen om civila som bara försöker fly till säkerhet, säger rapportförfattaren Belkis Wille.



Mer om ”filtreringslägren” i spelaren ovan.