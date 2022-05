Strax efter klockan 13 på onsdagen kom statsminister Magdalena Andersson (S) och Storbritanniens premiärminister Boris Johnson ut från överläggningarna på statsministerns sommarresidens och undertecknade inför den samlade presskåren en "politisk solidaritetsförklaring". Avtalet innebär att länderna kommer stötta varandra under krig, kris och katastrof.



– Jag är glad att du har kommit hit i dag för att skriva under den politiska solidaritetsförklaringen, säger Magdalena Andersson under pressträffen.

Boris Johnson får en fråga om vilken form av stöd som Storbritannien kan bistå med vid eventuella hot och attacker mot Sverige:

– Det beror på vad Sverige begär, säger Johnson. Om Sverige attackeras och begär stöd av oss kommer vi att ge det, säger Boris Johnson.

Storbritannien kommer att ingå en motsvarande överenskommelse även med Finland, enligt ett pressmeddelande på den brittiska regeringens hemsida.



