När Marocko mötte Sydkorea under fotbolls-VM skrev Nouhaila Benzina historia – inte bara som spelare för det första arabiska eller nordafrikanska landet i turneringen någonsin. Den 25-årige mittbacken blev också den första spelaren att bära den islamiska huvudsjalen hijab under världscupen.

– Mycket arbete har gjorts under många år, säger hon till Al Jazeera, rapporterar AFP.