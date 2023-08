Sverige förlorade ödesmatchen i VM-semifinalen mot Spanien efter dramatiska slutminuter. Sveriges gulddrömmar är därmed krossade.

– Jag saknar ord. Det är bara blankt i mitt huvud just nu, säger en känslosam Kosovare Asllani, efter matchen.

– Jag är trött på mästerskapstårar, fortsätter hon.

Efter ett spanskt övertag lyckades Sverige komma in i matchen i slutet av första halvlek och skapa några vassa målchanser. I andra halvlek fortsatte Sverige sätta tryck och kom till flera avslut.

Men i den 81:a minuten kom kallduschen för Sverige. Spanien tryckte in 1-0 efter att inhopparen Paralluelo fick ett friläge i straffområdet.



Bara minuter senare kvitterade Rebecka Blomqvist för Sverige och satte in 1-1 i den 88:a minuten. Glädjen varade dock inte länge. Två minuter senare gjorde Spanien nästa ledningsmål när Olga Carmona fick bollen vid straffområdeslinjen och sköt in 2-1 via ribban.



Spanien står nu klart för VM-final i Sydney på söndagen. För Sveriges del väntar en bronsmatch på lördag.

Det är första gången Sverige förlorar en landskamp mot Spanien. På onsdag avgörs vilket lag som ställs mot Sverige i bronsmatchen. Det blir antingen Australien eller England.

Så startade lagen



Sverige: Musovic - Björn, Ilestedt, Eriksson, Andersson - Angeldahl, Rubensson, Asllani - Rytting Kaneryd, Blackstenius, Rolfö.





Spanien: Cata Coll - Batlle, Paredes, Codina, Carmona - Abelleira, Bonmati, Putellas - Redondo, Caldentey, Hermoso.



Texten upppdateras