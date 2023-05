I Malmö tingsrätt pågår nu ett mycket omfattande mål kring bedrägerier mot äldre.

Det handlar om en liga som på ett förslaget sätt ska ha utgett sig för att vara poliser för att lura framför allt kvinnor i 80- och 90-årsåldern på smycken och stora summor pengar.

TV4 Nyheternas genomgång av de huvudmisstänkta i bedrägerihärvan visar att de under mindre än ett år tros ha begått hela 342 brott tillsammans.

I toppen av ligan finns enligt åtalet fyra personer. Två par i Malmö som ska ha varit drivande i alla steg av bedrägerierna från planering till häleri av stöldgodset. Det ena paret är gifta, båda 31 år gamla. Det andra paret är 25 respektive 27 år. Alla fyra är tidigare dömda för stölder och bedrägerier. 25-åringen för bara några år sedan till fängelse för liknande brott mot äldre.

”Man blir förbannad”

Den 31-årige mannen åtalas för hela 121 misstänkta brott, bland annat 36 inbrottsstölder, 36 grova bedrägerier, misshandel och penningtvätt. Hans fru misstänks för 115 brott. Det andra paret åtalas för 65 respektive 41 brott under stöldturnén genom Sverige.

– Man blir förbannad. Man blir irriterad. Utöver att det är vidriga brott så är det tidskrävande utredningar som kräver mycket arbete för att få ihop seriebrottsligheten, säger Karl Fridén som är förundersökningsledare och gruppchef på polisens Circagrupp som utreder brott mot äldre.

Ligans brottsvinster under den tid de turnerade runt i Sverige under förra året och lurade äldre bedöms uppgå till minst två miljoner kronor. De huvudmisstänkta tros ha ringt till äldre personer och sagt att de arbetade för Polismyndigheten. Under tiden samtalet pågick ska sedan medhjälparna ha ringt på hos brottsoffren utklädda till poliser och sagt att de behövde samla in smycken, kontanter och bankkort för att kunna fotografera dem på polisstationen.

De huvudmisstänkta nekar till brott

När de huvudmisstänkta förhördes i Malmö tingsrätt i går nekade de till brott.

– Varken jag eller min hustru har med det här att göra. Vi har aldrig ringt någon, vi har aldrig bett någon att ringa, eller bett någon om någonting överhudtaget. Vi har absolut inte med det här att göra, sa den 31-årige mannen under förhör i rätten.

När åklagaren Lena Körner vid riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet förhörde den misstänkte 25-årigen om telefonsamtalen sa han att han flera gånger lånat ut sin telefon till en okänd person. När åklagaren frågade varför han lånat ut sin telefon svarade 25-åringen "Det är en bra fråga. Ingen aning. Jag vet inte vad han skulle använda den till."