I fyra veckors tid har vi nu fått följa Idolturnén genom Stockholm, Göteborg, Malmö och Åre. Vi har träffat mängder med stjärnskott, och delat ut mängder med guldbiljetter. När allt är sagt och gjort står vi kvar med 31 solklara deltagare, och nu väntar bara kvalet... eller?

Under torsdagen den 15 september introduceras nu ett nytt moment - Idol: Sista steget. I ett dubbelavsnitt får vi följa hur våra 31 deltagare reser till Way Out West-festivalen i Göteborg, och ställs inför en helt ny utmaning. På bara 24 timmar ska de hitta en duettpartner, öva in en duett, och slutligen framträda inför juryn. Endast 25 av 31 kommer att gå vidare, och därmed får chansen att tävla i kvalveckan.

"Det är så viktigt att man ska kunna vara en teamplayer. Vi har riktigt höga förväntningar" säger Katia Mosally inför momentet.

Juryns favorit-duetter kommer även att släppas på Spotify i samband med avsnittet. Håll utkik i våra kanaler!

Idol: Sista steget sänds som dubbelavsnitt på TV4 Play och TV4 torsdagen den 15 september.