Det här händer på Lotta på Liseberg den 4 juli:

AKT 1

Lotta öppnar med "Vi sätter färg på Liseberg" och "Du borde köpa dig en tyrolerhatt"

Dolly style tar över med sin "BAM BAM"

Sen avslutar Lotta med Linda Bengtzings "Alla Flickor."

AKT 2

Akten öppnas av Sissel som gör sin norska sång "Hjem"

Lotta tar vid och gör en klassisk Lill-Babs-allsång "Gröna granna sköna sommar"

Sen kommer Benjamin Ingrosso med sin nya "Dancing on a summer day."

AKT 3

Akten öppnas med ett klassiskt jazzörhänge, "At last", med Isaak And The Soul Company & DOMINIQUE.

Dolly style kommer tillbaka med ABBAS "Dancing Queen" i allsångsform.

Kristin Amparo & SYLVE gör sitt första solo i programmet; "How it goes."

AKT 4

Akten öppnas med allsång "Michelangelo" med Isaak And The Soul Company & DOMINIQUE.

Benjamin Ingrosso kommer tillbaka och sjunger sin hit "Allt det vackra."

Kristin och SYLVE gör Ted Gärdestad som allsång, nämligen "Satellit."

AKT 5

Sissel Kyrkjebø gör den klassiska "What a wonderful world" som allsång.

Lotta och Isaak gör ett souligt avslutsnummer.

Lotta på Liseberg sänds måndagar 20.00 på TV4 Play & TV4.