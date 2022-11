Det kan bli svårt att få tag på öl i Qatar. Nu skriver The New York Times att Qatar inför ölförbud på alla VM-arenor. Detta med bara 48 timmar kvar till premiären.

Den engelska tidningen The Times rapporterade tidigare under fredagen att Qatar trycker på Fifa att stoppa ölförsäljning på samtliga åtta arenor, där det spelas matcher i VM. I Qatar är alkoholförsäljning strikt kontrollerad, men planen har ändå varit att det ska vara tillåtet för supportar att dricka alkohol inom bestämda områden i närheten av arenor, samt i "fanzones" och inomhus på hotell.

Senare under fredagen rapporterar The New York Times att en VM-tjänsteman bekräftar att Qatar bestämt sig för att förbjuda ölförsäljning på och runt omkring samtliga VM-arenor. Ölen, som säljs, kommer i stället att vara alkoholfri, och endast i lyxsviter, som är till för Fifa-tjänstemän och andra förmögna gäster kommer det finnas tillgång till alkohol.

Fotbollskanalens Olof Lundh, som är på plats under mästerskapet, skriver så här på Twitter:

”Wow, en Quick-step från Qatar som stoppar all öl på VM-arenorna. Samtalet mellan Fifa och Budweiser lär bli ansträngt”, skriver han.

I spelaren ovan: Olof Lundh om Qatars tvärvändning.