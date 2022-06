Så vill regeringen kompensera för ökade kostnader vid pumpen

I dag presenterar regeringen en extra ändringsbudget med förslag om drivmedelskompensation med anledning av de ökade priserna. Kompensationen gäller en personbil per person och uppgår till 1 000 kronor per person, med undantag för personer i områden där man anses extra beroende av bil. I de områdena kommer stödet uppgå till 1 500 kronor.



— Vi vet att på glesbygden behöver man bilen på ett helt annat sätt, det är längre avstånd. Då är det rimligt att man får en ökad kompensation. Det är ett sätt att kompensera för de riktigt höga konstaderna vi ser vid pumpen just nu, säger Mikael Damberg (S), finansminister.



Notan för detta tros hamna på 4,2 miljarder kronor, avslöjar finansminister Mikael Damberg (S) i Nyhetsmorgon på torsdagen.



