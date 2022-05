Medverkande artister är Miriam Bryant, A36, Thomas Stenström, Agnes, Alba August, Jireel, Darin och Hannes feat. waterbaby.



Miriam Bryant

Miriam Bryant har med sin kraftfulla röst, karisma och oemotståndliga charm gjort henne till en av Sveriges största och mest älskade artister. I Grammis 2022 är Miriam nominerad till hela fyra kategorier för sitt uppbrottsalbum “PS jag hatar dig” (2021) där lyssnaren får följa med till det allra innersta.

Thomas Stenström

Thomas Stenström har blivit en av Sveriges mest uppskattade artister. 2014 slog han igenom med låten “Slå mig hårt i ansiktet”, och har sedan dess släppt både prisade och hyllade album. Hösten 2021 kom det senaste albumet “SPRING BABY SPRING”. Thomas är nominerad i kategorin Årets artist.

A36

A36 har sedan debutsingeln “ALIEN” (2020) gjort en spikrak karriär inom den svenska musikscenen. Förutom succélåtar som “Alè Alè” och “Motorola”, har listettan “Samma gamla vanliga” (2021) idag över 52 miljoner strömningar på Spotify. A36 är nominerad i tre Grammis-kategorier.

Agnes

Agnes gjorde en efterlängtad comeback 2020 med hitsingeln “Fingers Crossed” och har sedan dess på nytt trollbundit svenska folket med albumet “Magic Still Exists”, inkluderande låtar som “24 Hours” och “Here Comes The Night”. Agnes är Grammis-nominerad i hela fyra kategorier.

Jireel

Jireel har trots sin unga ålder redan haft en lång karriär med miljontals lyssningar och flertalet guld- och platina i bagaget. I maj släpps hans nya album “Moty” som han själv säger handlar om att kliva från en dyster period i livet.

Darin

Darin är en av Sveriges mest folkkära artister, och har med sina popballader “En säng av rosor” och “Ta mig tillbaka” toppat både Sverigetoppslistan och Spotifys Topp 50. Under våren 2021 släpptes hitsingeln “Can’t Stay Away” som tog oss tillbaka till 70-talets disco- dansgolv och är flitigt spelad på radio.

Alba August

Alba August – nominerad till Årets nykomling och Årets alternativa pop – har under det senaste året släppt en rad hitsinglar och i november 2021 kom hennes debutalbum “I Still Hide”, en skiva som handlar om att krypa ur sitt skal. Gensvaret från publiken var direkt, Alba är en ny artist som gått rakt in i hjärtat.

Hannes och waterbaby

Hannes och waterbaby kommer framföra tillsammans under galan. Hannes består av musikern Hannes Jonsson och producenten Marcus White. Med debut EP:n ”Summer 3000” från 2019, gjorde Hannes ett stort intryck på den svenska musikscenen med sin melankoliska och vackra r&b-pop. I april släppte Hannes singeln ”Stockholmsvy” tillsammans med stjärnskottet Kendra Egerbladh, som går under artistnamnet Awaterbaby.

Grammis 2022 äger rum torsdagen 19 maj på Annexet i Stockholm, och leds i år av värdparet Amie Bramme Sey och Sofia Dalén. Galan sänds i TV4 Play klockan 19.30.