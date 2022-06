I höstas upptäckte Sjöfartsverket ett nytt vrak i vattnet utanför Holmsund i Västerbotten. Nu ska länsstyrelsen försöka få vraket efter den gamla ångbåten Annie fornlämningsförklarat, så att det skyddas från plundring.



Vid Patholmsvikens båtklubb utanför Umeå dyker marinarkeologerna från Museum of Wrecks ner 35 meter under ytan och kolla in det nya vrakfyndet. På Ångbåten står det ”London” och årtalet ”1877”.



Vrak som är från 1850- eller tidigare är automatiskt fornlämningar som skyddas av lagen. Men Länsstyrelserna kan göra undantag – vilket marinarkeologen Maria Lindberg vill att de ska göra.



– Det blir förbjudet att förstöra det, plundra och så vidare, säger hon.



