Det hettade till mellan många av partiledarna under gårkvällens partiledardebatt. Den första riktiga attacken kom mycket överraskande från Per Bolund, säger retoriker Ellinor Falkman. Miljöpartiet och Sverigedemokraterna hamnade i en diskussion om att man ansåg varandras partier vara ett säkerhetshot. Vår politiske kommentator Ulf Kristofferson, menar att Miljöpartiets svaga läge i opinionen gör att Bolund känner att han måste tuffa till sig och gå i konfrontation.