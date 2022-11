Om Kiev förlorar strömmen helt kommer staden be sina runt tre miljoner invånare att evakuera, säger Kievs säkerhetschef till The New York Times.



Under söndagen kapas elen i sammanlagt sju regioner i Ukraina – däribland Kiev och Charkiv för att avlasta elnätet som är svårt sargat efter Rysslands upprepade bombningar mot elförsörjningsinfrastruktur.



– Vi inser att om Ryssland fortsätter med de här attackerna kan vi förlora hela vårt elektricitetsystem, säger Roman Tkatjuk, säkerhetschef i Kiev, till The New York Times.

Om det går så långt räknar myndigheterna i huvudstaden med att man kommer att ha minst tolv timmars förvarning om att systemet håller på att gå ned helt.

I så fall kommer "vi börja informera folket och be dem att lämna", säger Tkatjuk till tidningen.

För tillfället är situationen hållbar och det finns inga indikationer på att ett större antal människor flyr Kiev, tillägger han. Men det kan ändras snabbt om de funktioner i staden som är beroende av el slutar att fungera.

Staden förbereder samtidigt 1 000 värmecenter som ska skydda civila från de ryska anfallen. De flesta av dem ligger i skolbyggnader, men exakt var de ligger vill myndigheterna inte gå ut med då de enklare hade kunnat attackeras.

