Under fotbollsderbyt mellan Djurgårdens IF och AIK utbröt skandalscener.

Bengaler och knallskott kastades in på planen.

Bilder från matchen visar hur polis och supportrar drabbar samman.

Fotbollsmatchen mellan Djurgårdens IF och AIK har fått pausats efter att skandalscener utspelat sig på läktaren. Flera bengaler har kastas in på fotbollsplanen. Även knallskott kastades in på innerplan.

Domare Anders Ekberg valde att pausa matchen och spelarna fick ta sig ner i omklädningsrummen.

”Om användandet av bangers fortsätter kan matchen komma att avbrytas helt” ropade speakern ut på Tele2 arena där matchen spelas.

Bilder från matchen visar hur supportrar och polis drabbar samman vid ena kortsidan.

Kravallpoliser har tagit sin in på planen för att kontrollera situationen.

Senare fattades beslutet att matchen ska spelas färdigt. Vid 17.50 väntas matchen återupptas. Bortalagets läktare på arenan, där AIK:s supportrar befann sig, har tömts på folk.