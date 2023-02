Antalet dödsoffer i jordbävningskatastrofen i Turkiet och Syrien är nu uppe i 9400, men enligt Världshälsoorganisationen WHO kan det handla om så många som 20 000 döda.



Det är tidig morgon i turkiska Adiyaman när ännu ett levande grävs fram ur rasmassorna, 47 timmar efter jordbävningen. Det är bara en av alla räddningsinsatser som konstant utspelar sig just nu i både Turkiet och Syrien. Men hoppet om att hitta överlevande under rasmassorna krymper för varje timme som går och antalet dödsoffer kommer att stiga.

Kan handla om 20 000 döda

Världshälsoorganisationen WHO har varnat för att det skulle kunna handla om så många som 20 000 döda.



– Vi tror att det finns tusentals begravda under kollapsade hus och bråte. Det är en svår situation, vi är desperata, säger Oben Coban, talesperson för Rädda Barnen i Turkiet.



På vissa platser har nu vit nyfallen snö lagt ett täcke över förstörelsen. Snön är ytterligare något för hjälparbetarna att hantera. Behovet av filtar och vinterkläder är akut.



