Ryssland fortsätter sina attacker mot Ukraina, och under det senaste dygnet har attacker mot staden Odessa intensifierats. Under natten träffades bland annat ett shoppingcenter. Just nu pågår ett sökande i rasmassorna.

Utrikesreporter Johan Fredriksson beskriver det som en ny fas i kriget för den delen av landet, som är mer våldsam.

– Det har varit ett antal missilangrepp som startade redan under förmiddagen, som sedan förvärrades under kvällen, berättar Johan Fredriksson.

Samtidigt kommer rapporter om att ukrainare tvångsförflyttas från Ukraina till olika fångläger på olika platser i Ryssland. Enligt brittiska journalister som utrett detta, rör det sig om 66 läger runt om i landet.

– Det här är ett av de kanske mest underrapporterade brotten mot internationella lagar som vi sett under det här kriget, säger Fredriksson.



