Enligt en ny Novusundersökning från Non Smoking Generation tycker nära två av tre ungdomar att Sverige borde införa ett tobaksförbud för ungdomar födda ett visst årtal eller senare.Samtidigt röstade Sveriges riksdag nyligen igenom en lag som bland annat innebär 18-årsgräns för att köpa tobaksfritt snus, men detta räcker inte menar kritiska röster. ”I väntan på någon annan form av reglering har man låtit tobaksindustrin härja fritt och rekrytera våra unga människor in i nikotinmissbruk”, säger Helena Stjerna, Generalsekreterare Non Smoking Generation.