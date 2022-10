Ukrainska styrkor kommer allt närmare staden Cherson där de väntas ta ytterligare en viktig seger i kriget, enligt experter.

Många civila evakuerar staden, efter uppmaning från det ryska ockupationsstyret i Cherson. Och tankesmedjan Institute For The Study Of War rapporterar att de ryska trupperna drar sig tillbaka från staden.

