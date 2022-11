Bolagets ryska historia väcker mer kritik

Kalla fakta har besökt Yle:s redaktion i Helsingfors. Under hösten avslöjade Yle att Jetflite flugit tre statsministrar och den dåvarande presidenten Tarja Hallonen i plan som ägdes av ökända ryska affärsmän.



Hur långvarig och hur djup är den ryska kopplingen till Jetflite?



– Det har pågått i årtionden. De har haft kunder från Ryssland och ryska oligarker i minst 20 år, säger Jyri Hänninen, reporter Yle.

– Under lång tid var det i princip deras största kunder, så man kan säga att de har nära kopplingar till ryska pengar - och i många fall smutsiga ryska pengar, säger Jyri Hänninen.



Genom de stora stora läckorna från skatteparadis, Panama- och Pandora papers så avslöjade YLE de verkliga ägarna av plan som Jetflite flugit.

Borde inte ha kontakt med

– Det låter ju som ett företag man inte borde ha kontakter med, om den beskrivningen stämmer. Det understryker ytterligare vikten av att man kollar upp dem man anlitar och att man upprättar säkerhetsskyddsavtal och att man säkerhetsprövar all personal som är inblandad, säger Mikael Odenberg, fd försvarsminister.



– Alla formera av ryska kopplingar är riskabla, säger Pekka Toveri, generalmajor och fd chef militära underrättelsetjänsten i Finland.



Dessa kopplingar ligger en tid bakåt. Men vi har granskat ännu ett plan.

Under upphandlingsprocessen och ända fram till september 2021, samma månad som ett av kontrakten med Försvarsmakten skrevs, så ägdes Jetflite-planet av ett bolag i ett skatteparadis som kopplats till den Putin-nära telekommiljardären Sergei Adonev. Planet bytte ägare just när avtalen tecknades och var sedan många månader till ägt av ett bolaget till som vi ännu inte lyckats spåra.