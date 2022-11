Miljardkrasch för insulinjätten – efter falskt Twitterintyg

Twitter har problem med en ny betaltjänst med intyg om vem som är avsändare sedan ett stort antal bedragare gett sig in på det sociala nätverket och hävdat att de var någon annan.



Både läkemedelsbolag och kända personer drabbades.



Twitters nye ägare Elon Musk vill införa en verifikationssymbol för vem som är avsändare för dem som är beredda att betala motsvarande omkring 80 kronor i månaden.



Tidigare har verifikationen främst gällt offentliga personer, där Twitter genomförde granskningen.



Men tjänsten låg nere på fredagen sedan Twitter blivit översköljt av skojare. En person utgav sig för att representera läkemedelsbolaget Eli Lilly & Co, och meddelade att insulin nu är gratis. Bolaget tvingades be om ursäkt och förlorade miljarder.

Även Nintendo, Lockheed Martin och Musks egna bolag Tesla och Space X drabbades, liksom sportstjärnor och kändisar.



I praktiken räcker det att äga en telefon, ha ett kontokort och kunna betala 8 dollar i månaden för att skapa ett konto med intyg. Problemet är att de köpta intygen ser likadana ut som Twitters godkända intyg.



Bakslaget för den kostnadsbelagda verifikationen, kallad blue-check, kom samtidigt som flera chefer lämnat bolaget. Bland dem finns två säkerhetschefer och en chef inom marknadsförings- och försäljningsgruppen.



USA:s granskande konsumentmyndighet FTC skriver att man följer utvecklingen på Twitter "med djup oro".

I spelaren ovan: Tech-experten Evelina Galli analyserar det hela!