Författaren och kriminologen Leif GW Persson berättar hur han ser på dramat som skedde under Oscarsgalan. Will Smith gick upp på scenen och slog till komikern Chris Rock efter ett skämt om Will Smiths hustru. Will Smith har nu bett om ursäkt och Chris Rock sagt att han inte kommer göra någon polisanmälan.

- Det bedöms som ringa misshandel, säger Leif i Nyhetsmorgon.

I spelaren ovan förklarar han vad som hade hänt om det hade skett på en gala i Sverige

