Det här händer på Lotta på Liseberg den 18 juli:

Akt 1

Lotta bjuder in till programmet med allsång; och Välkommen till Göteborg.

Via signaturmelodin Vi sätter färg på Liseberg tar vi oss till Victor Crones nya singel Wind in my sails.

Lotta avsluta akten med Nanne Grönvalls Håll om mig.

Akt 2

Stjärnskotttet från Mello, Samira Manners, gör sin nya Thankful.

Victor Crone sjunger allsång med den älskade Strövtåg i hembygden.

Peter Jöback gör entré i programmet och sjunger Slår mig fri.

Akt 3

Lotta inleder med Christer Lindarws La dolce vita.

Anna-Lotta Larsson byter tempo och sjunger Var kommer barnen in.

Peter Jöback kommer tillbaka och sjunger Sol, vind och vatten av Ted Gärdestad.

Akt 4

Anna-Lotta sjunger allsång och väljer en Taube-klassiker, nämligen Dansen på Sunnanö.

Loulou Lamotte sjunger sin nya Hela vägen hem.

Samira kommer tillbaka och sjunger Walking on sunshine med publiken.

Akt 5

Loulou Lamotte sjunger tillsammans med publiken och väljer Var ska vi sova inatt.

Programmet avslutas av Peter Jöback som gör She.