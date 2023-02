UNHCR har samlat in 1,5 miljarder kronor i Sverige till stöd för Ukraina. Samtidigt vittnar små lokala hjälporganisationer i Ukraina om att det är svårt att få ta del av pengarna, trots att det är lokala krafter som utför det mesta av hjälparbetet.

– Jag välkomnar den här granskningen som ni har gjort av UNHCR. Och vi kommer nu under våren också från regeringens sida att inleda ett förändringsarbete av biståndet för att just göra det mer transparent och för att människor ska veta att deras pengar används effektivt, säger biståndsminister Johan Forssell.



Samtidigt visar Kalla faktas granskning att medellönen för UNHCR:s internationella hjälparbetare i Ukraina är motsvarande 150 000 kronor i månaden och svenska Ukrainachefens månadslön är på 350 000 kronor. Det är betydligt mer än vad svenska statsministern tjänar.

– Det klart att siffran låter anmärkningsvärd hög, säger Forssell.



