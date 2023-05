Ukrainas utrikesminister Dmytro Kuleba är framme i Sverige.

Under lördagsmorgonen välkomnades han av Tobias Billström (M), och under dagen kommer han att delta vid EU:s informella utrikesministermöte för att bland annat diskutera EU:s fortsatta stöd till Ukraina.

– Huvudämnet för mötet kommer att vara det ryska anfallskriget och hur vi ska bemöta det på alla fronter, säger Kulea inför pressen.



Mötet, som inleddes på fredagen, äger rum på XPO i Arlanda stad och på Steninge slott i Märsta. Inga beslut kommer att fattas under mötet på lördagen, men en fråga som kommer att diskuteras är förslaget på ett elfte sanktionspaket mot Ryssland som EU-kommissionen lagt fram.

Paketet innehåller bland annat restriktiva åtgärder mot länder utanför EU, som vidareexporterar EU-produkter som Ryssland kan använda för militärt bruk trots nuvarande sanktioner.

På mötet väntas också samtal om hur personer i Ryssland ska kunna ställas till svars för krigs- och folkrättsbrott och återuppbyggnaden av Ukraina när kriget tagit slut.

Svårt vid fronten

Dmytro Kuleba beskriver situationen vid fronten som svår i nuläget.

– Varje dag försöker vi sparka ut fienden. Fienden försöker inta nya positioner, att ta mer mark, säger han.

– Men inga stora framsteg. Det är faktiskt väldigt dåligt, för vi har vant oss vid det.

Billström: Utesluter inte ytterligare stöd

Även Sveriges utrikesminister Tobias Billström mötte pressen inför mötet. Enligt Billström är det inte uteslutet att Sverige kan komma att bidra med ytterligare militärt stöd till Ukraina.

– Vi är såklart starkt för att ge allt stöd vi kan, säger han.

Tobias Billström och Dmytro Kuleba möttes senast i ukrainska Odessa den 28 april i samband med ett nordiskt-baltiskt utrikesministerbesök.