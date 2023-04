Sedan 2006 har vi kunnat se honom i Let's dance-juryn på TV4.

Men när Dermot Clemenger var med i realityprogrammet The Island Sverige kollapsade han och fick föras akut till sjukhus.

– Jag hade absolut gjort det igen, säger han i Efter fem.



The Island Sverige går ut på att svenska kändisar ska överleva på en tropisk ö utanför Panamas kust i tre veckors tid. Isolerade från omvärlden, och med ett kamerateam som lever under samma förutsättningar som deltagarna själva, tvingades de handskas med utmaningar som hunger och vilda djur. För Clemenger fick deltagandet i programmets andra säsong däremot ett abrupt slut då jurymedlemmen fick föras akut till sjukhus.

Fick blödande magsår

Innan Dermot och de andra deltagarna åkte iväg till Panama genomgick dem en grundlig läkarundersökning. Men vad undersökningen missade var att Dermot hade en begynnande magsår. Han beskriver det som att han kände sig allt svagare under programmets gång, men avfärdade oron med att det berodde på hunger.

– Man är hungrig, man är trött, man är blöt, man är kall. Då tänkte jag att det var hunger, säger han i Efter fem.

Men en natt när han skulle gå och hämta en flaska vatten slog det plötsligt till. Dermot blev andfådd, fick hjärtklappning och då svimmade han i djungeln.

“Hade absolut gjort det igen”

Tv-teamet kallade snabbt på hjälp och jurymedlemmen fick föras akut till Panamanskt sjukhus, men Dermot trodde att han snabbt skulle vara tillbaka i programmet.

– Just då var jag så besviken att jag skulle lämna ön. När jag tittar på bilder nu ser jag hur allvarligt det var. Jag visste att jag mådde dåligt. Men jag tänkte där och då att jag kunde ta mig till sjukhuset och sen komma tillbaka dagen efter. Nu ser jag att jag är helt grå i ansiktet.

– Hade du velat göra det igen?

– Jag hade absolut gjort det igen! Dels tror jag att det är revanschlusten i mig, men också att få hitta sig själv. Jag hittade så många sidor av mig själv som jag inte visste om att jag hade.

Här är deltagarna i The Island Sverige 2023 Dermot Clemenger (dansare och TV-profil)

Emma Igelström (tidigare simmare)

Magdalena Kowalczyk (programledare)

Lasse Kronér (programledare)

Dragomir Mrsic (skådespelare)

Linda Pira (artist)

Marcus Schenkenberg (modell)

