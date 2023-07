Varje år slänger svenska hushåll runt 15 kilo ätbar mat – inte minst under rötmånaderna då maten blir dålig extra snabbt. Med hjälp av några enkla knep kan man både spara pengar och samtidigt leva mer klimatsmart, berättar superspararen och småbarnsmamman Therese Hagman. – Det är roligt att tänka att man kan göra annat för pengarna, säger hon.

Juli och augusti brukar benämnas som rötmånader, vilket innebär att maten vi köper snabbt blir dålig och slängs. Enligt livsmedelsverket slänger vi cirka 15 kg ätbar mat per person och år. Detta innebär inte bara en stor påverkan på klimatet, utan också den egna plånboken – inte minst i tider av inflation och stigande matkostnader. Men det finns små medel vi kan ta till för att skapa stora förändringar och minska matsvinnet, förklarar superspararen Terese Hagman.



– Det har blivit ett av mina större intressen och jag är så glad att jag kan inspirera andra och visa att även som en helt vanlig trebarnsmamma så går det att leva hyfsat klimatsmart och ekonomiskt, fast det är inflation, säger hon i Nyhetsmorgon.

Therese första tips är att ha med sig en kylväska till affären med några kylklampar i, för att inte bryta kylkedjan på sina kylvaror. Och att tänka på hur man placerar maten hemma i kylskåpet för att den ska hålla sig så länge som möjligt.



– Längst ner ska du ha det som är mest känsligt, för där är det kallast. I dörren på kylskåpet ska man bara ha sådant som är mindre känsligt, som ketchup och majonnäs, säger hon.

Ha en "ät snart-hylla"

Enligt Terese går all mat att äta fast det är rötmånad, bara man tänker till och planerar. Köper man till exempel fisk eller kött, som är mer känsligt, är det viktigt att äta upp det på en gång. Grönsaker, däremot, klarar sig längre. Ett sätt att påminna sig själv om vad som bör ätas upp är att ha en ”ät snart-hylla” i kylskåpet.

– Om man då till exempel köpt färs som måste ätas upp kan man ställa den där. Då vet man vad som måste ätas upp och kan planera morgondagens middag utifrån det, säger hon.

Lämna ingen mat framme

Det är också bra att tänka på att man inte tar fram mer mat än vad man behöver och inte låter maten stå framme och bli dålig, förklarar Therese.



– Varm mat ska vara varm och kall mat ska vara kall. Sitt inte kvar en halvtimme vid matbordet och låt resterna stå, säger hon.

Ett annat sätt att ta vara på maten innan den blir dålig är att tänka utanför boxen. Till exempel frysa in tomatpuré i iskuber eller göra maränger på kikärtsspad. Eller varför inte göra svinnröra – en tomatbas på grönsaker som ligger och blir dåliga i kylskåpet.



– Jag slicerar upp allting, lägger i en ugnsform och slänger in i ugnen. Så kan man kan frysa in i glasburkar och plocka fram när man behöver, säger hon.

Spara 8000 kronor på ett år

Även om det kan kännas som småpengar i stunden kan man spara in ganska många tusenlappar över tid – pengar man kan göra roligare saker för.

– Det är ju roligt att känna att man kan göra annat för pengarna. Matsvinnet på 15 kg per person är ungefär 35-40 måltider. På en familj på fyra personer blir det 140 måltider du slänger vilket är ungefär 8000 kronor, säger Therese.