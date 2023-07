Elon Musk skriver att sociala medier-plattformen Twitter begränsar antalet inlägg som konton kan läsa per dygn.

Ett drag bland flera som upprör användare.

– Han är ute och vevar, säger Evelina Galli, tech-expert.



Det är via ett inlägg på Twitter som Elon Musk, ägare av sociala medier-plattformen, skriver beskedet.

– I farten är han sannerligen. De kanske senaste rubrikerna kring Twitter handlar om att det nu finns en begränsning av hur många tweets du kan läsa per dag, säger tech-experten Evelina Galli till TV4 Nyheterna.

Twitter begränsar antalet lästa inlägg

Overifierade konton kan numera läsa högst 600 inlägg per dygn, samtidigt som verifierade konton kan läsa högst 6 000 inlägg per dygn. För nya, overifierade konton, är gränsen satt till högst 300 inlägg per dygn.

Elon Musk skriver att de nya reglerna är temporära, och att de har införts för att motverka "extrema nivåer av datainsamling och systemmanipulation". För att verifiera sitt konto krävs prenumeration på Twitters betaltjänst Twitter Blue som lanserades i november i fjol.

Men det är inte det enda som han beslutat att ändra.

– Det slutas även inte pratas om det här med verifieringen på Twitter. Den lilla blå bocken som tidigare bara gavs till konton som var av särskilt intresse av att man kunde identifiera de som att de som de utgav sig för att vara, säger Evelina Galli och fortsätter:

– Men nu måste man alltså betala en prenumeration för att få den här bocken.

”Går emot Elon Musks vision”

Han vill även att Twitter kommer med oväntade begränsningar.

– Utöver det har Elon Musk även gått ut och sagt att ordet cis är ett nedsättande ord, säger Evelina Galli.

Cis är ett prefix som ofta används när man pratar om personer som identifierar sig som det kön de biologiskt tilldelades vid födseln.

– Det är intressant för det går ju lite emot Elon Musks vision som han uttalat att han har haft för plattformen. Att det här ska vara en plattform för det fria ordet och helt ocensurerat, säger Evelina Galli och fortsätter:

– Det här med att censurera vissa ord går ju emot det.

”Ute och vevar”

Varför Elon Musk gör dessa tre ändringar nu finns det enligt Evelina Galli olika motiv bakom.

– Man får sätta i kontext att Elon Musk för inte så länge sedan var lite grinig när han fick reda på att Open AI hade använt Twitter för att träna sin chatbot. Sedan är alla dessa typer av aktioner försök att få användarna att betala.

Elon Musks köp av Twitter för 44 miljarder dollar gick igenom i oktober 2022. Han var företagets vd fram till i början av juni då han efterträddes av Linda Yaccarino.

– Man kan tro att han är vd så mycket som han är ute och vevar, säger Evelina Galli.

– Men Linda Yaccarino som vd är tänkt att kunna ordna lite så att Twitter återigen får lite bättre relation till annonsörerna som nu har flytt från plattformen. Så vi får se hur bra det går när Elon Musk fortsätter att gå ut och säga såhär pass kontroversiella saker.